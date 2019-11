Estudio sostiene que futbolistas profesionales tienen cinco veces más chances de desarrollar Alzheimer

El New England Journal of Medicine escribió un artículo científico donde habla de cómo los futbolistas están más expuestos a enfermedades neurodegenerativas.

Un estudio científico del "New England Journal of Medicine" indica que los futbolistas profesionales estarían más expuestos a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Llevamos a cabo un estudio de cohorte retrospectivo para comparar la mortalidad por enfermedad neurodegenerativa entre 7676 ex jugadores profesionales de fútbol (identificados a partir de bases de datos de jugadores escoceses) con el de 23,028 controles de la población general que se emparejaron con los jugadores en función del sexo, la edad y grado de privación social.

Dentro de los resultados versus la población normal, se encontró que la mortalidad por todas las causas de salud fue menor entre los ex jugadores que entre los habitantes normales hasta la edad de 70 años y fue mayor a partir de entonces.

Entre las causas, la mortalidad por cardiopatía isquémica y por cáncer de pulmón fue mucho menor en los futbolistas.

Qué pasa en la relación de Alzheimer y futbolistas

Según el informe "entre los ex jugadores, la mortalidad con enfermedad neurodegenerativa enumerada como la causa primaria o una causa contribuyente en el certificado de defunción varió según el subtipo de enfermedad y fue más alta entre aquellos con enfermedad de Alzheimer. Los medicamentos relacionados con la demencia se prescribieron con mayor frecuencia a los ex jugadores que a las personas normales. La mortalidad con la enfermedad neurodegenerativa enumerada como la causa primaria o contribuyente no difirió significativamente entre los porteros y los jugadores de campo, pero los medicamentos relacionados con la demencia se prescribieron con menos frecuencia a portero".

¿Cuál es la conclusión que sacó el estudio?