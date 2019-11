Fortnite: El descenso de Jarvis, el jugador bloqueado de por vida por hacer trampa

De tantos tutoriales que protagonizó sobre Fortnite, Javis Khattri fue condenado por el último. Allí utilizó un software “aimbots” y de inmediato fue execrado por Epic Games de por vida. El jugador decidió disculpase por YouTube, pero sus lágrimas se hicieron más famosas que sus argumentos.

En un comunicado Epic Games aseguró que mantiene una política de tolerancia cero hacía este tipo de prácticas en Fortnite. “Cuando las personas usan ‘aimbots’ u otras tecnologías de trampa para obtener una ventaja injusta, arruinan los juegos para las personas que juegan de manera justa”, sentenció la empresa.

El final para Jarvis estaba escrito y ni siquiera un puñado de seguidores en las redes sociales lo salvó. Desde que publicó su video, que ya suma más 8 millones de vistas en YouTube, se creó la etiqueta #FreeJarvis para que recuperara el acceso al videojuego.

Algunos argumentan que el castigo es muy severo porque el jugador utilizó el software en una cuenta distinta a la que usaba en competencia y en transmisión de tiempo real.

Jarvis jugaba para el Clan FaZe y con 17 años ya era jugador profesional, nacido en Reino Unido. Su vida gira en torno a Fortnite, donde construyó una carrera y reputación que quedó hecha nada tras el famoso tutorial que eliminó de su canal en YouTube.

Un día después de su conmovedor video, Jarvis pensó mejor lo ocurrido y se disculpó de nuevo. Esta vez por Twitter y en un tono más maduro:

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end.

— FaZe Jarvis (@liljarviss) November 3, 2019