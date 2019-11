Fantastic Four en el MCU: ilustración de fan muestra cómo lucirían

2019 pasará a la historia como el año en donde el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) completó su arco principal, logrando la película más taquillera de la historia con Avengers: Endgame.

Todos estamos ansiosos por la Fase 4 de esta franquicia y ahora, con la adquisición de Fox, es sólo tiempo para Fantastic Four tenga una película a la altura de su legado en el mundo de los cómics.

Durante meses se ha estado hablando de un latente y prácticamente inevitable reboot, en donde integrarían a la Primera Familia de Marvel al MCU.

Partiendo justamente de esa idea, el artista conceptual Rob Brunette creó una genial ilustración de cómo lucirían Reed Richards y Sue Storm. Interpretados en este caso por John Krasinski y Emily Blunt:

La pareja de actores, casados en la vida real, han sido mencionados en varios foros, rumores y peticiones como los ideales para encarnar a Mr. Fantastic y la Invisible Woman.

De hecho en una entrevista no muy antigua Krasinski habló directamente del asunto. Elevando las esperanzas de sus fans con lo que dijo:

Oh sí, los Cuatro Fantásticos. Me encantaría eso. Quiero decir, escucha, todavía me estoy metiendo en todo lo relacionado con los superhéroes.

No leía cómics cuando era niño, no tantos, leía algunos pero no tanto, pero soy un gran fanático de los superhéroes, así que sí, me encantaría hacer algo así.

Me encantaría volver a trabajar con ella (Emily Blunt), así que cualquier oportunidad que tenga sería genial.