Con un video selfie Facebook desea verificar identidad de los usuarios

En aras de proteger la seguridad de los datos de los usuarios, la red social Facebook estaría trabajando en un nuevo software de reconocimiento “facial” y que estaría un poco alejado de los últimos sistemas relacionados con la “tecnología biométrica”.

Una publicación reveló que Facebook dicho software de reconocimiento facial permitirá verificar las identidades de los usuarios que intentan acceder a la red, a través de la aplicación. Los datos apuntan a que el nuevo sistema de seguridad exigirá a los usuarios tomar un video selfie si desea usar la app en sus equipos móviles.

If Facebook doesn't store/remember the face 30 days after the identity verification, does that mean people can create new fake accounts and pass the video selfie test once a month? 🤔

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 6, 2019