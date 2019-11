Ex CEO de Papa John's enloquece en entrevista, dice que las pizzas ahora son malas y habla del juicio final

John Schnatter, personaje muy reconocido en la cultura estadounidense por fundar la cadena de pizzerías Papa John's, enloquece en televisión.

En plena entrevista con la WDRB, se le ve alterado, quizás bajo el uso de alguna sustancia, dado que su comportamiento y apariencia no son normales, dice la gente en redes sociales.

Se ha hecho viral un fragmento de la entrevista donde dice haber comido 40 pizzas en 30 días, pero que estas ya no son lo mismo, porque los encargados actuales de la compañía "no tienen idea", para rematar con que desea que suceda el juicio final.

Schnatter tuvo que renunciar a su puesto como CEO de la compañía que fundó dada una seguidilla de controversias públicas, donde en una junta de directorio usó la palabra "niggas", para referirse a los jugadores afroamericanos de la NFL cuando protestaban en el himno.

Además, su irrestricto apoyo a Donald Trump y una campaña supremacista blanca a favor de la pizzería le hicieron un flaco favor a su imagen.

"What if I told you, a man ousted from the company he founded wanted to ascend into the pizza afterlife…and form his own version of the bible with verse quoted as… Papa John.

ESPN Films presents…" pic.twitter.com/H0pVWNpn4r

— ElvisBrows27 (@ElvisBrows27) November 26, 2019