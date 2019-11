Emilia Clarke afirma que ha sido presionada para realizar escenas de desnudos

La famosa actriz Emilia Clarke afirmó que muchas veces tuvo peleas en el set por negarse a realizar este tipo de escenas en diferentes rodajes.

La reconocida actriz Emilia Clarke, famosa por trabajar en la recordada serie de televisión Game of Thrones, afirmó en una reciente entrevista que en muchos de los proyectos ella había sido presionada para realizar escenas con desnudos.

Fue en el podcast de Dax Shepard donde Clarke realizó un montón de declaraciones llamativas, donde afirmó además que había llegado a tener peleas en el set antes de grabar ya que en muchas ocasiones los comentarios de los directores le causaba gran malestar.

Entre sus declaraciones la actriz también afirmó que se había sentido abrumada en un montón de "desnudos", afirmando que en la primera temporada de Game of Thrones fue algo bastante chocante para ella hacerlo porque recién había egresado de la escuela de teatro.

Emilia Clarke y desnudos

Una de las cosas que más le dolió en su momento a la actriz fue que, en una ocasión, cuando se negó a realizar una escena de desnudos en el set de un proyecto, uno de los principales productores le comentó que "decepcionaría" a todos sus fans en Game of Thrones.

La actriz realizó estas declaraciones mientras conversaba sobre la desnudez en el conocido podcast "Armchair Expert", conducido por Dex Shepard. Las palabras de Clarke fueron las siguientes "Soy mucho más inteligente con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo, he tenido peleas en el set antes, donde estoy defendiendo mi postura de "No, la sábana se queda arriba", y me dicen "pero no quieres decepcionar a todos tus fanáticos", a lo que yo respondí con un jódete".

Por otro lado, la famosa actriz también comentó en la ocasión que en algún momento del rodaje en Game of Thrones se sintió abrumada y cansada por la "tontería de la desnudez", ya que era algo constante y eso en una primera instancia le causaba mucha molestia y pudor realizarlo.