Elon Musk dice que tomará 20 años y 1.000 cohetes construir la primera ciudad en Marte

Elon Musk tiene entre manos uno de los planes más ambiciosos en la historia reciente de la exploración espacial: no sólo quiere llevar al ser humano a Marte. Desea que allá se construya una ciudad que opere con total independencia de nuestro planeta.

Lo interesante de esto es que parece que ha trabajado muy de cerca con su gente de SpaceX para proyectar tanto los gastos como los tiempos para lograr esta hazaña. Muestra de ello es lo que acaba de suceder en su cuenta oficial de Twitter.

Ahí fue cuestionado por un usuario, luego de su compañía hiciera público que cada lanzamiento de su mega cohete Starship costaría cerca de USD $2 millones.

$2M per flight 🤯 That’s $20/kg assuming payload of 100 t to LEO.

SpaceX could prob break into the logistics market if they wanted to, and massively undercut FedEx, Amazon, UPS etc. pricing due to reusability, vertical integration & time efficiency. @elonmusk any plans? 📦 pic.twitter.com/CscxQxEU4g

— Viv 🥟 (@flcnhvy) November 7, 2019