Elon Musk admite que es un villano de Los Simpson

Uno de los detalles más queridos de Los Simpson es que a lo largo de sus 31 temporadas se las ha arreglado para predecir un montón de cosas sobre el futuro que se convirtió en realidad.

Por desgracia en estos momentos nos encontramos en serios momentos de incertidumbre. Donde parece que por un descuido se ha filtrado la noticia de su inminente final para el año 2021.

Sin embargo, en lo que se afirma o desmiente todo, Elon Musk, ejecutivo máximo de SpaceX y Tesla Motors (ahí más o menos) ha aprovechado su cuenta oficial de Twitter para confirmar al mundo lo que todos ya sabíamos: él es Hank Scorpio.

Just because he has a flamethrower and I have a flamethrower doesn’t mean … um … ok fine I’m Hank Scorpio

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2019