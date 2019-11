Elon Musk hace el ridículo: rompen vidrio blindado de su Cybertruck a media presentación

Se llegó uno de los momentos más esperados por los fans de Elon Musk y Tesla Motors: por fin se presentó la camioneta eléctrica de la compañía. La Cybertruck.

Este vehículo tiene un diseño y apariencia general que dará mucho de qué hablar. Parece sacada de Total Recall o Blade Runner. Pero sin ser algo muy destacado en ese apartado visual.

Sin embargo, en lo que respecta a sus especificaciones y accesorios la Cybertruck de Elon Musk sí lucía como algo muy atractivo. Pero su evento de presentación pasará a la historia más bien como un objeto de broma.

Y es que hubo un gran momento incómodo durante la revelación. Ya que uno de los elementos más destacados de la camioneta es que cuenta con vidrioso blindados.

Así que para demostrarlo Elon Musk pidió a alguien del público que subiera a probarlo, arrojando un objeto contra el cristal. El resultado… pues tienen que verlo:

The @Tesla #Cybertruck 'Armor Glass' demo didn't go exactly as planned pic.twitter.com/gl88Yhs35b

En el primer impacto la justificación es que tal vez el lanzamiento fue demasiado fuerte y fuera de toda proporción. Así que hubo una segunda prueba, menos potente, en donde le cristal también se fastidió.

De modo que durante el resto de la presentación Elon Musk tuvo que continuar con su camioneta rota de fondo. Lo que no es la mejor publicidad cuando intentas venderla.

Musk a medio evento defendió la situación: "Lanzamos llaves inglesas, lanzamos de todo. Hasta literalmente lanzamos un fregadero en el vidrio y este no se rompió. Pero por una rara razón se rompió ahora, no sé por qué".

Lo cierto es que se trataría tal vez de un defecto de esos cristales en particular. Porque momentos antes en la misma presentación habían hecho algo pruebas similares con panales de cristal sueltos y pasaron la prueba sin problemas.

They hit the Tesla #Cybertruck with a sledgehammer and nothing happened pic.twitter.com/O26nyLPWHa

— Mashable (@mashable) November 22, 2019