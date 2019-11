Astrónomos denuncian que los satélites Starlink de Elon Musk “ciegan” sus telescopios

El lanzamiento de los satélites Starlink de SpaceX tiene de cabeza los astrónomos en el mundo entero. El proyecto de Elon Musk es criticado porque impide el trabajo de los telescopios en la Tierra, debido a la contaminación lumínica que generan.

Hasta ahora, la misión Starlink ha colocado 120 satélites en órbita, pero Elon Musk espera crear una red con 12 mil a poca distancia del planeta. Su objetivo es ofrecer internet de banda ancha de forma global.

Las redes sociales están llenas de alerta de los astrónomos, quienes consideran que los efectos son inmediatos. Clarae Martínez-Vázquez, del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo (Chile), denunció que el recién lanzamiento de SpaceX logró cegar Cámara de Energía Oscura (DECam).

“¡¡Estoy en shock!!”, dijo porque “nuestra exposición de DECam se vio muy afectada por 19 de ellos”. Aseguró que la estela de los satélites duró más de cinco minutos. “¡Esto no es genial!”, sentenció.

Wow!! I am in shock!! The huge amount of Starlink satellites crossed our skies tonight at @cerrotololo. Our DECam exposure was heavily affected by 19 of them! The train of Starlink satellites lasted for over 5 minutes!! Rather depressing… This is not cool! pic.twitter.com/gK0ekbpLJe

— Clarae Martínez-Vázquez (@89Marvaz) November 18, 2019