Estados Unidos exige a Facebook y Twitter bloquear cuentas de líderes de Irán

Hace unos días Sacha Baron Cohen, el actor de Borat, dio un interesante discurso sobre cómo Facebook, Twitter y otras redes sociales se han convertido en una máquina de propaganda alarmante. Todo por la forma en que manipulan a la comunidad para atentar contra sus derechos y la democracia.

Las palabras del actor sonaban relativamente alarmistas. Pero basta con echar un breve vistazo a la volátil atmósfera sociopolítica del planeta, plagado de protestas civiles y luchas contra líderes políticos, para darse cuenta de que no estaba tan equivocado.

El más reciente ejemplo lo estamos viviendo en Irán. Donde el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido de manera pública a Facebook y Twitter que suspenda, elimine o bloquee las cuentas del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y del presidente iraní, Hassan Rouhani.

Todo mientras las autoridades de ahí realizan una grave represión contra los asistentes a las protestas generalizadas en la nación.

Donde la sociedad civil no tiene libre acceso a internet. De modo que los líderes moldean a su voluntad la imagen en redes de lo que sucede:

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran #IranProtests pic.twitter.com/8rMOdOtadC

— Department of State (@StateDept) November 23, 2019