Nuevo Movimiento "Economists for Future" tiene un "Greto" chileno a la cabeza

El chileno Jorge Rosales será el único representante nacional en toda latinoamérica de "Economists for Future", el cual será presentado oficialmente este jueves 28 de noviembre.

El nuevo movimiento llamado "Economists for Future", agrupación derivada de "Fridays for Future" creado por Greta Thunberg, será presentado oficialmente este jueves 28 de noviembre a nivel mundial y tendrá al chileno Jorge Rosales como coordinador regional de Latinoamérica.

El encargado de la agrupación es un Investigador perteneciente al Centro de Economía y Políticas sociales de la Universidad Mayor y hoy la campaña iniciada por estudiantes europeos, será presentada de forma global a través de una carta oficial.

Para saber más sobre el movimiento, conversamos con Rosales quien nos contó en forma detallada de que trata todo esto y cual es el objetivo principal que busca conseguir el grupo.

Chileno y Economists for Future

Las palabras de Rosales fueron las siguiente "La campaña nació hace algún tiempo y el movimiento trata sobre justicia social económica, pero sustentable. Los creadores fueron estudiante de Europa que son de una red global llamada "rethinking economics" o repensando la economía, red que busca repensar este concepto incluyendo al medio ambiente como agente activo".

"Ellos ahora pensaron lanzar esta campaña a nivel mundial este jueves 28 de noviembre a través de una carta abierta donde se hace un llamado de atención a cómo la disciplina económica está tratando al medio ambiente sin considerarlo como un agente activo dentro de las decisiones de política pública a nivel global, por lo que hace un llamado a la urgencia para que este sea tomado en cuenta".

"La petición ya ha sido firmada por algunos economistas quienes apoyan la propuesta y yo soy parte del grupo rethinking economics hace algún tiempo, grupo en el cual repensamos la enseñanza de la economía y verla de una visión pluralista. Los chicos me contactaron y me propusieron la idea, a lo que yo consideré que la crisis climática es la preocupación a nivel global que tiene que ser tratada y por ende me transformado en el coordinador regional de Latinoamérica".

"Los objetivos que se esperan lograr con esto es que la enseñanza de la economía cambie y que hayan acciones en tanto en la política pública, económica, monetaria y fiscal que considere el medio ambiente y la crisis climática de manera urgente, como también que este sea considerado como un actor activo dentro de las decisiones de corto, mediano y largo plazo que se toman a nivel económico".

Carta abierta

Estamos viviendo una emergencia climática y, entre los muchos desafíos profundos que esto presenta, la situación exige que la disciplina de la economía se examine a sí misma. En todo el mundo, los jóvenes marchan por millones para exigir que se tomen las medidas necesarias para evitar un desastre climático catastrófico. Estos huelguistas climáticos están haciendo un llamado a todos para que participen en el tratamiento de esta crisis. Economists for Future está extendiendo esta demanda a la comunidad económica. Hasta ahora, la contribución general de los economistas no ha estado a la altura de la magnitud del problema. En los casos en que hemos contribuido, no hemos tenido mucho éxito: las soluciones basadas en el mercado aún no han logrado reducir las emisiones a la velocidad requerida. En el contexto de la emergencia climática, ganar lentamente es perder.

La tarea a mano

Como lo expresa el IPCC, evitar el colapso ambiental requiere "cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad". Debemos cambiar radicalmente la forma en que producimos y consumimos para superar el enorme desafío de desacoplar la actividad económica de las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso no sostenible de los recursos. Sin embargo, la verdadera tarea es enfrentar este desafío mientras transformamos nuestro mundo en un lugar más próspero y equitativo.

Intensificando

Las emergencias no requieren incrementalismo, exigen una intervención. Si la disciplina que se dedica al estudio de la economía no puede participar lo suficiente en la transformación económica que requiere la ciencia climática, ¿quién más puede esperar que haga esto? La responsabilidad y la oportunidad son nuestras.

A los economistas les gusta optimizar los resultados dadas ciertas limitaciones. Bueno, aquí está la restricción: tenemos 11 años para reducir a la mitad las emisiones globales. ¿Cómo optimizamos la prosperidad humana compartida dentro de estos parámetros? Economists for Future cree que enfrentar este desafío requiere que al menos aceptemos lo siguiente:

Una respuesta disciplinaria

El cambio climático en sí mismo no es "el tema" que los economistas deben abordar: es un síntoma del tema. Los economistas deben llegar a la raíz de este problema. Debemos ir más allá del ancho de banda cognitivo que dice que solo los economistas ambientales deben involucrarse en esta crisis. No se trata de tener más economistas ambientales. Se trata de toda la disciplina que incorpora su pensamiento y sus metodologías dentro del contexto de un planeta finito.

Redefiniendo lo que significa "pensar como un economista"

En el siglo XX, los economistas tendían a operar con la mentalidad de que su tarea era promover la prosperidad humana. En el siglo XXI, los economistas necesitan integrar la prosperidad humana en el contexto de los sistemas naturales. Con los efectos del cambio climático que varían profundamente en el espacio y el tiempo, priorizar la equidad distributiva es fundamental para ese pensamiento. No debemos subcontratar temas cruciales, como la justicia climática como difícil de cuantificar. Los

economistas del siglo XXI deberán tener un compromiso más fuerte con el rápido desarrollo de la disciplina, incluso cuando eso pueda ser incómodo. Por último, los economistas más destacados deben ir más allá de los silos académicos contribuyendo activamente a la deliberación pública.

Propuestas

Los economistas deben mostrarle al mundo que se toman en serio la ciencia del clima al:

1) Priorizar la investigación y los recursos para este tema.

2) Enseñar a la próxima generación de manera diferente: los economistas del futuro deben incorporar conceptos ecológicos dentro de su pensamiento central.

3) Hacer que el compromiso público y político en este tema sea una responsabilidad central: No podemos permitirnos ser porristas para el status quo. Los negocios habituales son demasiado caros. Es económica y moralmente indefendible. En cambio, debemos desempeñar nuestro papel en la creación y comunicación de un marco intelectual que acelere la acción sobre la crisis climática.

Simplemente no es el momento para una respuesta a medias de los economistas. Todavía tenemos un gran potencial insatisfecho para ayudar a enfrentar esta crisis, pero es ahora o nunca. Firmar esta carta es un compromiso de acción ahora. El compromiso de aprovechar esta oportunidad para fortalecer la disciplina, pero lo más importante, el tema al que sirve: el bienestar de la humanidad.