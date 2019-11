Dragon Ball: Estos villanos de otros mangas y animes podrían derrotar a Goku

No solamente los villanos del universo de Dragon Ball pueden derrotar a Goku, aquí hay algunos de otros mangas y animes que podrían hacerlo.

Dragon Ball está lleno de villanos extremadamente poderosos, pero no solo Moro y Broly pueden ponerse a la par de Goku, sino que hay villanos en otras series que podrían vencerlo con facilidad.

Ryuk – Death Note

Para empezar, pongamos las cartas dice la mesa, Ryuk si es un villano dentro de Death Note. Aunque haya actuado por aburrimiento y no por maldad, eso no lo salva de ser el malo de la historia. Ya que él quería ver a un humano volverse loco de poder sin importar nada.

Siendo un dios de la muerte, Ryuk básicamente es intocable por cualquier cosa perteneciente a este plano de existencia. Por lo que Goku solo podría esperar a morir sin poder tocarlo siquiera.

Sin es una pelea muy injusta, pero eso no le quita la victoria a Ryuk.

Noah – Yu-Gi-Oh!

Del mismo modo en que todos los amigos de Yugi terminaron metidos en el mundo de Noah sin darse cuenta, Goku podría terminar atrapado también.

El problema con esto es que el Saiyajin no tiene experiencia en el duelo de monstruos y sus poderes no podrían hacer nada en contra de Noah, ya que él es básicamente un Dios dentro del mundo digital.

En un duelo que Noah ganaría fácilmente, este se apoderaría del cuerpo más poderoso del universo. Es un escenario muy interesante, de hecho.

Diego Brando – Steel Ball Run

Gracias a su Stand [Scary Monsters] este puede infectar con un virus a cualquier ser vivo y convertirlo en un dinosaurio sin humanidad. Peor aún, el rango de su Stand no tiene límites y todo aquel convertido en dinosaurio queda bajo su control.

Antes de siquiera darse cuenta, Goku estaría transformado en el dinosaurio más poderoso de todos, pero en lugar de pelear contra Diego, este se volvería su fiel sirviente.

La única manera de escapar sería dañar gravemente a Diego, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

Dioses Alien – Gantz

Se puede decir que son los antagonistas principales de está obra. Estos seres extraterrestres son básicamente la personificación de Dios y pueden hacer y deshacer cualquier cosa a placer. Matan al protagonista sin siquiera mover un dedo.

Pueden crear a cualquier ser vivo a placer al manipular la materia y al mismo tiempo, pueden destruir a cualquier ser en todo el universo. Pero literalmente pueden crear a quien sea, podrían crear un ejército de seres como Moro sin ninguna dificultad.

Controlan la materia propia y ajena a voluntad, no muestran ningún tipo de debilidad y al parecer, no la tienen. Goku no podría hacer nada contra ellos.

Keiji Mogami – Mob Psycho

Un ente malvado que en vida fue el psíquico más poderoso de todos. Una vez muerto, continuó demostrando sus poderes. Dentro de sus habilidades encontramos la posesión de otras personas, la creación de escenarios mentales muy similares a la realidad y el poder de absorber la vida de cualquiera cerca de este.

Goku ni siquiera podría tocarlo, y ya sea que tome control de su cuerpo o absorba su vida, el Saiyajin no se podría defender en absoluto a falta de poderes psíquicos.