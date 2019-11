Donald Trump vio Joker en la Casa Blanca y...le gustó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vio entusiasmado una proyección de "El Bromas" según cercanos al mandatario.

Joker sigue siendo una cantera inagotable de dinero, ya que la película protagonizada por Joaquín Phoenix recaudó hasta la fecha más de 1.000 millones de dólares. Y quizás fue eso lo que motivó aún más al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a tener una proyección privada de la cinta en la Casa Blanca.

Según información de Yahoo News, "Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó a Yahoo News que Trump proyectó la película para invitados, incluidos "familiares, amigos y algunos miembros del personal. El alto funcionario de la Casa Blanca dijo que a Trump le gustó la película".

La relación del mandatario norteamericano con las películas del universo de Batman no son nuevas, ya que en 2012 del uso de las "Trump Tower" en Manhattan para secuencias de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan.

Amazing–both Transformers & Dark Knight Rises featured Trump properties and each grossed over $1B. Just coincidence. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2012

Donald Trump habrá leído la nueva versión del final de la película hecha por Joaquín Phoenix

En una entrevista para The Angeles Times, Joaquin Phoenix habló del final de Joker.

"Ha sido súper interesante cómo las personas reaccionan a la película y lo que ven, y para mí, todas esas respuestas son válidas. Normalmente tienes que responder esas preguntas. Pero esto realmente es participativo e interactivo. Depende del público. Eso es muy raro, especialmente con una gran película de estudio, y no quiero arruinar eso diciendo: 'No, esto es lo que es'. Para mí, hay muchas maneras diferentes de ver a este personaje y su experiencia que no creo que se te ocurra solo un significado en concreto".

Joaquin Phoenix, con una sonrisa irónica cree que Arthur Fleck es el auténtico Joker. "Pero no sé. Es solo mi opinión".