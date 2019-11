Disney+ solucionará el problema de relación de aspecto de Los Simpson

Disney+ ya llegó a Estados Unidos y con ello, llegaron todas las temporadas de Los Simpson. El problema es que estas temporadas están adaptadas a un formato de 16:9 cuando las originales estaban en un formato de 4:3 ¿no suena a muchos problemas? Pues lo son. Afortunadamente, Disney decidió solucionar esto. Así lo confirman en AVNews.

El formato original de las primeras temporadas de Los Simpson era de 4:3, lo que significa que los capítulos se transmitían para televisores casi cuadrado. Cuando llegó la Widescreen, casi todo el contenido se comenzó a hacer en formato 16:9, incluidas las nuevas temporadas de Los Simpson. Lo cual es para transmitirse en televisores y pantallas más rectangulares.

Como la serie ya lleva más tiempo con el segundo formato, a Disney+ se le hizo fácil dejar todos los episodios, nuevos y viejos en 16:9 y listo, no hicieron más. El problema con esto es que muchos chistes visuales y contenido en general, se pierde con esto. Siendo el ejemplo más claro, un chiste relacionado a la cerveza Duff, en donde podemos ver que las tres variedades de cerveza Duff en el mercado, son exactamente iguales porque los tanques se llenan desde el mismo tubo.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl

— Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019