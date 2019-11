Disney Plus reporta serios problemas de funcionamiento en su día de lanzamiento

"Retry".

El funcionamiento de la nueva plataforma Disney Plus ha sido uno de los temas recurrentes hoy, el día de su lanzamiento.

Sucede que son muchos los usuarios en los mercados donde se lanzó, que dicen que no pueden acceder o que les cuesta muchísimo:

Este error, que se está viendo mucho según reportes, se debería al tremendo tráfico de usuarios que está experimentando el servicio de streaming, recordando que están regalando meses gratis al inscribirte.

Además, la intención de muchos de ver series nuevas de Star Wars, como The Mandalorian, inmediatamente, no han ayudado a descongestionar algo que, al parecer, no pensaron que levantaría tanto interés.