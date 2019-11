Disney Plus: George Lucas vuelve a cambiar el duelo de Han Solo y Greedo, y lo empeora más

Se siguen acumulando las tragedias. Desde hace horas van botando los reportes de fans donde revelan al mundo que el lanzamiento de Disney+ (Disney Plus) no ha sido tan perfecto como muchos soñaban.

Al principio, para quienes tenían la suerte de estar en territorio disponible, acceder al servicio seguía siendo un reto complicado por la alta demanda. Pero luego que todo se calmó hubo tiempo de descubrir detalles incómodos. Como que los episodios clásicos de Los Simpson estaban destrozados.

Pero tal vez el peor hallazgo nos lo llevamos con el Episodio IV de Star Wars: A New Hope. Todos esperábamos no toparnos con el corte original de 1977.

Sino esas versiones remasterizadas y retocadas por George Lucas; con un montón de cambios controversiales para conectarlo con el tono infantil de la trilogía de precuelas.

Entre todas ellas el punto de mayor pleito siempre ha sido la secuencia de la cantina entre Han Solo y Greedo. Donde el forajido personaje de repente se vio alterado para convertirse en un buen sujeto que se defendía de un disparo letal.

Lo que dio origen a la ya icónica frase de "Han shot first!". Pues ahora, los fans se toparon que esa escena fue alterada nuevamente y al parece la dejaron peor. Juzguen ustedes:

Ahora, de la nada, Greedo dice alguna palabra rara que suena como "McClunky" justo antes de disparar. La intención obvia es darle mayor coherencia narrativa a la secuencia. Donde el probable grito de guerra alerta a Han para esquivar y contraatacar. Pero no deja de lucir terrible.

Lo curioso aquí, según los amigos de Vanity Fair, es que fue el propio George Lucas quien realizó este cambio justo antes de pasarle todo a Disney Plus para que metieran a Star Wars a su catálogo.

Sucede que los rumores de 2016 eran ciertos. En algún punto Lucasfilm preparaba un relanzamiento de la trilogía original de Star Wars en 4K; incluido el Episodio IV. Parte del gancho comercial era que tendría algunas secuencias retocadas. Y una de ellas era esta.

La edición en 4K de Star Wars nunca salió al mercado porque en ese trance justamente Disney compró todo a George Lucas. Pero el corte creado para ese producto fue el que terminó en la plataforma de streaming.

¿Gracias George Lucas? Aquí pueden ver la comparativa:

