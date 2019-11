Disney Plus muestra advertencias sobre racismo en sus películas clásicas

Disney+ (Disney Plus) está pasando por su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos y ese tiempo ha sido más que suficiente para encontrar algunas sorpresas que van entre lo extraño, lo desconcertante y lo molesto.

Ahí tenemos el reprochable ejemplo de lo que sucedió con el Episodio IV de Star Wars y la infame nueva escena con Han Solo. Pero sucede también que Disney está consciente de que sus películas animadas de hace medio siglo ahora tal vez no sean tan políticamente correctas.

Por lo cuál ha comenzado a mostrar algunos mensajes de advertencia en la ventana que marca la descripción general de cada título:

"This program is presented as originally created. It may contain outdated cultural depictions."

Well, it DOES contain outdated cultural depictions. Good on Disney for owning up to it. This is a fair warning for modern audiences. https://t.co/g7mQtSaLRq

— Steve ✦ Lowtwait (@Lowtwait) November 12, 2019