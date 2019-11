Presidente de Disney dice que mientras menos películas de Star Wars hagan sería mejor

Bob Iger vuelve a hablar sobre su estrategia fallida con el universo Star Wars. Afirma que ya aprendió que "menos es más".

Siguen brotando señales por todos lados que sugieren una seria crisis al interior de Disney con la franquicia de Star Wars. Quedan pocas semanas para el estreno del Episodio IX: The Rise of Skywalker y cada nueva noticia en torno a la saga sólo luce como un síntoma negativo.

La película de Obi-Wan Kenobi sí era verdad pero Disney la hizo serie Se confirman los rumores: Obi-Wan Kenobi tendría su propia película luego de Han Solo. Pero Star Wars entró en crisis y Disney cambió todo.

Bob Iger, Presidente de Disney, no hace mucho publicó su libro de memorias, en donde abordó del tema de esta nueva era para La Guerra de las Galaxias, iniciada con el Episodio VII y prácticamente fastidiada con The Last Jedi.

Ahí habló de la estrategia implementada, reconociendo su fallo de visión, al articular una serie de producciones demasiado unidas entre sí, Saturando al público.

Ahora en entrevista para BBC Radio, Iger volvió a hablar de su libro, y fue cuestionado directamente sobre esta franquicia. Profundizando sobre lo que quiso decir en sus memorias y confirmando que ahora la idea es producir lo menos posible sobre Star Wars:

Dije públicamente que creo que hicimos y lanzamos demasiadas películas de Star Wars en un corto espacio de tiempo”, dijo. “No he dicho que fuesen decepcionantes. No he dicho que estoy decepcionado con cómo han salido. Simplemente creo que hay algo muy especial a la hora de hacer una película de Star Wars, y por eso creo que menos es más.

Bajo esa perspectiva se explican las noticias recientes. En donde los anteriores showrunners de Game of Thrones fueron despedidos, mandando a la congeladora cualquier plan aparente de una nueva trilogía.

En estos momentos The Mandalorian luce como el producto más atractivo y fiel a los principios del universo Star Wars. Pero en cine parece que cada vez veremos menos cintas.