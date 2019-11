Death Stranding: Fanáticos se unen para comprar el juego a quienes no puedan hacerlo

Death Stranding es uno de los juegos que más expectativas levantó desde su anuncio, ya que este es el primer gran proyecto que Hideo Kojima hace con su desarrolladora independiente y fuera de Konami. Es por eso que el día de su estreno, muchas personas buscaron la manera de poder hacerse con una copia de este, pero hay algunos que simplemente no podría hacerlo por distintas razones. Así lo podemos ver en Reddit.

Es justo gracias a quienes no pudieron comprar el título, que un grupo de jugadores se organizaron en Reddit para poder comprar este título a los grandes fanáticos del trabajo de Kojima que por una u otra razón no puedan costearlo.

De hecho, esto comenzó con un solo usuario diciendo que sería él quien se encargaría de comprar el juego y mandarlo a quien lo quisiera probar pero dentro de los Estados Unidos únicamente. A este, se le unieron otros usuarios que quisieron seguir su ejemplo.

Esto es lo que dice la publicación original, la cual se llama “Me gustaría comprar Death Stranding para quien no pueda comprarlo”

“Sin trucos ni nada similar. Hoy es el día de lanzamiento (para mí) y desperté con ganas de adoptar la temática del juego.

Me gustaría comprar una copia de Death Stranding para alguien que no pueda costearla. Preferiblemente a un fanático de toda la vida de Kojima que muera por jugar pero que no pueda hacer la compra por ahora. ¡Cuéntame un poco sobre ti!

Ordenaré el juego (edición standard) a través de mi cuenta de Amazon Prime y pagaré un poco extra para que te llegue mañana. Lo siento, pero debido a eso, esto será exclusivo de Estados Unidos. ¡Saludos!”