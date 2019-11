¿Cuánto cuesta aproximadamente cada bomba lacrimógena que usa Carabineros?

El 29 de marzo de 2019, el diario La Tercera consultó vía Transparencia a Carabineros de Chile cuánto había gastado en los últimos ochos años en concepto de bombas lacrimógenas en formato de cartuchos y de granadas.

Según la información entregada por la institución, desde 2011 a 2018 se gastaron más de $2.000 millones de pesos chilenos en estos disuasivos químicos.

Los compuestos químicos más utilizados para el control de disturbios son cloroacetofenona (CN), agente chlorobenzylidenemalononitrile (CS), agente dibenzoxazepina (CR) y el Benzonitrilo 4-(bromometil). El componente químico del gas utilizado en Chile es el chlorobenzylidenemalononitrile (CS), el cual se encuentra autorizado por la normativa internacional.

La Tercera en esa oportunidad recogió la siguiente información:

"En 2014 se realizaron compras por US $737.196 en 44.951 cartuchos y US $126.498 en 4.362 granadas, lo que representa más del 25% del total de US $3.389.564 que se destinaron a este fin durante los 8 años consultados. Al tipo de cambio actual, implica más de $2.294 millones. En total, se adquirieron 169.841 pertrechos.