Coldplay suspende giras de conciertos por su impacto ambiental

Contribuir con el medioambiente es la razón por la que la banda inglesa Coldplay decidió no salir de gira con su nuevo disco Everyday Life. Esperan encontrar una forma sostenible de recorrer el mundo con sus conciertos y tener un impacto positivo.

Están convencidos de que “todos tenemos que encontrar la mejor manera de hacer nuestro trabajo”; por ello buscan que sus futuras giras “tuvieran un impacto positivo”.

Según Martin, uno de los anhelos de Coldplay “es tener un espectáculo sin plástico de un solo uso, tener energía solar en gran medida”. Por ello, reconoce, “nos decepcionaría si no fuera carbono neutral”.

La última gira mundial de la banda fue A Head Full of Dreams Tour, donde se presentaron en 122 conciertos, entre 2016 y 2017. Para ella, emplearon a 109 personas, utilizaron 32 camiones y viajaron por los cinco continentes tocando para 5.4 millones de fanáticos.

Según un reporte de BBC, calcular la huella de carbono de un grupo de música es cuesta arriba. Las cifras de la industria señalan que la música en vivo genera “405.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en el Reino Unido cada año”.

Además de los vuelos de los integrantes de la gira, la mayor fuente de contaminación radica en el traslado de los seguidores. Pero además suman la producción de mercancía y el uso de energía.

Por ahora, Coldplay lanzará su nuevo al álbum con dos conciertos desde Jordania, que se transmitirán de forma gratuita por YouTube.

1/3 Hi everyone and love from us in Jordan 🇯🇴

Two new songs have come out today; Daddy and Champion Of The World. I want to acknowledge Scott Hutchison from Owl John, on the song Champion Of The World. https://t.co/cRtYfdzEm5

— Coldplay🌙☀️ (@coldplay) November 20, 2019