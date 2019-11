Chun-Li de Street Fighter ahora es ¡¿un Power Ranger!?

¿Fanático de los Power Ranger y de Street Fighter? Esto te podría encantar o enojar, pero Chun-Li ahora es una guerrera de la serie de Bandai.

Sucede que hay un videojuego para móviles que es bastante popular, se llama Power Rangers: Legacy Wars y no es primera vez que tienen un "invitado especial".

En el pasado, Ryu, del mismo videojuego de Capcom se había unido a los Rangers, pero ahora no está solo.

Chun-Li Ranger enters the Morphin Grid! Now filled with the power of the Blazing Phoenix, Chun-Li Ranger's moves can set her opponent ablaze with blue Phoenix fire while fighting alongside her Street Fighter comrades! #PlayLegacyWars

— Street Fighter (@StreetFighter) November 15, 2019