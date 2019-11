CEO de Nintendo América reveló cuál es su videojuego favorito

View this post on Instagram

¡Se niega a dejar la N3DS morir! Doug Bowser, Presidente de Nintendo America, prometió que seguirán soportando la consola 3DS, a pesar de las pocas ventas y los varios juegos cancelados, al menos durante el siguiente periodo invernal. Nos parece increíble el apoyo de Nintendo a esta consola, considerando lo que está generando la Switch, ¿Cual es tu juego favorito de 3DS?