Carabineros de Chile valoró #GraciasCarabineros : "Fue trending topic mundial"

En su cuenta de Twitter, Carabineros de Chile celebró el hashtag que el 14 de noviembre se hizo el más popular de la red social.

Los Trending Topics muchas veces son creados por usuarios en Twitter que son reales, pero la mayoría de las veces cuando sus fines son propagación política o rápida para generar impacto, hay muchas cuentas bots, granjas de trolls, programación de tweets en sitios de gestión como Tweetdeck o Hootsuite y luego análisis de los hashtags en Trendsmaps o Trendinalia.

La guerrilla interna que bots, trolls y fake news están tratando de ganar en redes sociales Enorme cantidad de contenido multimedia está siendo transmitido al minuto en Twitter, Facebook e Instagram sobre las manifestaciones en Chile.

A propósito de esto, sacamos a la pizarra un tweet de Carabineros de Chile en su cuenta oficial en Twitter, donde agradece que el #GraciasCarabineros se haya convertido en Trending Topic Mundial el 14 de noviembre.

Revisamos el programa Top Twitter Trends for Worldwide el 14 de noviembre, y la mayor hora en que se registró el #GraciasCarabineros fue a las 01:00 UTC, que logró 67.436 tweets con el #. No los 81k que dice Carabineros.Pero seguramente el pantallazo es de Twitter.com o de otra fuente, o de la misma T24 en otro momento, pero no lo encontramos.

¿Hay bots pagados en Twitter para difundir rumores falsos sobre manifestantes y saqueos? Los bots en Twitter son cuentas gestionadas por pilotos automáticos que por supuesto no escriben sus propios tuit en la red social.

Qué dice Google en Noviembre de Carabineros

La situación en Twitter contrasta un poco con las búsquedas en Google, el principal motor de registros de Internet.

En los últimos 30 días en el mundo las principales relaciones cuando se busca Carabineros es: Rozas, hackeo, gastos reservados, carabinera golpeada, gas pimienta y balines de goma.

Entre los relacionados aparece Mentholatum, herida, fraude, Ciper y Protocolo.