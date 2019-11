Carabineros responde duramente a Mon Laferte por acusaciones en reciente entrevista

La cantante nacional Mon Laferte realizó fuertes acusaciones en contra de carabineros y estos le respondieron duramente a través de Twitter.

Carabineros de Chile le respondió duramente a la cantante nacional Mon Laferte luego de que ellas realizara fuertes acusaciones en contra de la Institución a través de una entrevista a Univisión.

A raíz de esto, los uniformados realizaron una aclaración inmediata con respecto a lo que se les está acusando y afirmaron que no descartan tomar acciones legales contra eso.

Recordemos que la cantante es una de las que goza con gran reconocimiento internacional en la actualidad e incluso ganó un grammy hace algunos días, ha utilizado diversos medios para expresar su malestar con respecto a la situación que ocurre en el país durante las últimas semanas.

Carabineros vs Mon Laferte

En el contexto de la entrevista realizada a la cantante nacional, la periodista Patricia Janiot le realizó una pregunta con respecto a los actos de violencia en contra de la propiedad pública y privada durante el estallido social.

La respuesta de la cantante fue la siguiente "A ti te parece que quemar un supermercado, que esta asegurado, que son transnacionales de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente?,¿Que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material?, ¿Por un bien que nos ha robado durante toda la vida?".

Apoyando este cuestionamiento Laferte continuó "Yo no apruebo ningún tipo de violencia. Pero si tengo que ir a quemar un supermercado , que me ha robado toda la vida, para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque estamos hablando de vidas humanas no de bienes materiales, el mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al lado".

Al referirse al cuestionamiento realizado por la periodista con respecto a la quema de estaciones de Metro Mon Laferte respondió "Eso se está estudiando, hay muchos casos donde la misma policía y los militares fueron quienes estuvieron incendiando".

Respuesta de Carabineros a la cantante

A raíz de estas fuertes acusaciones de forma internacional, la institución respondió a la cantante a través de su cuenta oficial de Twitter "Aclaración: En relación a esta información que circula en redes sociales, aclaramos que Carabineros trabaja constantemente en el restablecimiento del orden público. Nos reservamos la posibilidad de presentar acciones legales contra quien sin fundamento divulgue estas imputaciones".