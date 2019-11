Carabineros señala que funcionarios que usaron apodos estaban amenazados de muerte

Según Carabineros, los uniformados que ocuparon apodos como "Raptor", "Super Dick" y "Destroyer" se encontraban amenazados de muerte de forma previa.

El General de Carabineros Rodrigo Medina ha señalado que los funcionarios que utilizaron llamativos apodos mientras se encontraban en funciones lo hicieron para resguardar su seguridad porque estaban amenazados de muerte.

Por su parte también confirmó que no existirán investigaciones internas sobre esta cuestionada situación, debido a que los hechos ya se encuentran claramente establecidos.

Recordemos que el pasado 18 de noviembre comenzaron a circular una serie de fotos a través de las red social Instagram capturadas por un fotógrafo independiente donde se podía ver a tres funcionarios de Concepción quienes cambiaron sus identificaciones por llamativos apodos en Ingles.

Carabineros y las identificaciones falsas

Luego del fuerte cuestionamiento social ocurrido a raíz de esta situación, desde diversos sectores se le exigieron respuestas claras con respecto a esta situación.

Es por esto que , durante el día de ayer, el General Medina se dedicó a responder desde la Institución para así esclarecer los hechos. Los funcionarios habrían realizado este hecho luego de haber sido amenazados de muerte ellos como también sus familiares.

Por consiguiente, Medina afirmó que el autor de la amenazas en uno de los casos ya se encuentra identificado, describiéndolo como "un compañero de enseñanza media".

El encargado enfatizó que el no comparte la forma, comprende el proceder de los funcionarios ya que "Existe una forma de reacción que si bienes cierto que yo no alabo, no lo comparto(…)solamente el carabinero sabe por qué reaccionó de esa manera".

Finalmente, el General enfatizó que desde la Institución no se está elaborando ningún sumario ni investigación interna, porque los hechos ya se "encuentran claramente establecidos, por lo que no hay necesidad de realizar investigación, cuando tu tienes los hechos claros, categóricos(…) no se persigue una revisión, y eso también está esclarecido en el dictamen de la Contraloría".

Recordemos que el fotógrafo denunció esta situación a través de Twitter y recibió una respuesta inmediata de la Contraloría donde claramente condenaron la situación y prometieron investigaciones.