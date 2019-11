Estas son las canciones más sorprendentes y alegres de la historia, según la ciencia

Una investigación científica analiza la progresión musical de varias canciones populares para determinar las mejores por su alegría y estructura inusual.

La humanidad ama la música y no faltamos quienes hacemos nuestras personales y controvertidas listas arbitrarias con las mejores canciones de toda la historia.

Lo curioso es que este fenómeno no se limita sólo a los obsesionados melómanos. También a veces los hombres de ciencia participan en estos ejercicios, y llevan las cosas a extremos tan divertidos como inimaginables.

Justo eso pasó con la gente del Instituto Max Planck en Alemania. Quienes realizaron un estudio científico titulado, Uncertainty and Surprise Jointly Predict Musical Pleasure and Amygdala, Hippocampus, and Auditory Cortex Activity, el cual, como su nombre lo sugiere, tenía el objetivo de identificar las canciones pop más felices y sorprendentes.

Se analizaron más de 80 mil progresiones de acordes en un total de 745 canciones. Todas grabadas entre 1958 y 1991, para identificar la emoción que despertaba el cambio de sus compases entre los grupos de estudio.

Con un algoritmo de aprendizaje automático se marcó una escala para evaluar el grado de sorpresa de cada melodía. A partir de ahí se armó un selección que se mostró a un 39 voluntarios que escucharon las canciones y calificaron cada una.

A la par se examinó la actividad neuronal de los participantes para ver el efecto de las grabaciones y montar la lista definitiva con las canciones más alegres y sorprendentes. Donde el primer lugar lo ocuparon The Beatles. Para sorpresa de nadie.

Esta es la lista completa:

OB-LA-DI, OB-LA-DA de The Beatles.

Invisible Touch de Genesis.

Hooked on a Feeling de BJ Thomas.

I Want You Back de Jackson 5.

There She Goes de The La's.

When It's Love de Van Halen.

Todas las melodías partieron de las listas de popularidad de Billboard. Y terminó con estas canciones como las mejores.