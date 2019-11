Bomba: Leia iba a ser en realidad la Última Jedi en Star Wars: The Rise of Skywalker

El hermano de Carrie Fisher suelta toda la sopa y revela los planes originales para el Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Uno de los momentos más trágicos de los últimos tiempos para los fanáticos de Star Wars no fue siquiera el impacto negativo causado por el Episodio VIII The Last Jedi. Sino el inesperado fallecimiento de la actriz Carrie Fisher, encargada de interpretar a la querida Leia Organa.

De Princesa a Generala su personaje presentó un arco muy interesante que tuvo un momento divisorio en la cinta de Rian Johnson. Donde demostró su dominio de los poderes de La Fuerza, volando como Mary Poppins.

Sin embargo, la intención original es que esto sólo fuera la antesala de lo que veríamos en el Episodio IX: The Rise of Skywalker. En donde Leia sería, literalmente, la última Jedi. Con todo y su sable de luz. Esto lo acaba de revela Todd Fisher, hermano de la fallecida actriz, en una entrevista para los colegas de Yahoo!:

Ella iba a ser el gran desenlace de esta última película [The Rise of Skywalker], esa era la intención antes de su muerte. Ella iba ser “la última Jedi”, por así decirlo. Y eso es genial, ¿cierto? Incluso Alec Guinness [el Obi-Wan original] combatió con sable láser y tenía la edad de Carrie al grabar esa película.

Con este movimiento el Episodio IX retomaría uno de sus movimientos más tradicionales. Ya visto con Sir Alec Guinness y Christopher Lee, quienes interpretaron a caballeros Jedi de edad avanzada capaces de confrontar a enemigos poderosos.

Pero la inesperada muerte de Fisher obligó a cambiar todo, cerrando el arco del personaje con las escenas sobrantes de The Last Jedi y montando una nueva trama que conecte todo.