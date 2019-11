Así puedes bloquear un número telefónico en iPhone y Android

Cuando no quieres saber nada de nadie, lo común es bloquear sus perfiles en redes, pero, ¿cómo puedes evitar que te llamen por teléfono?

¿Alguna vez les ha marcado alguien indeseable a su celular? No se preocupen, pueden bloquear su número para no volver a recibir sus llamadas.

Suele suceder que alguien nos moleste, incluso cuando no queremos hablar más con dicha persona. Esto, en las redes sociales es más fácil de evitar: se bloquea al contacto y listo. Lo mismo para WhatsApp. Sin embargo, ¿qué se hace cuando no deja de llamar a nuestro celular? Así pueden evitar que les entren llamadas de un número específico en iPhone y Android.

Cómo bloquear un número en iPhone y Android

iPhone

Comencemos con el celular más popular: iPhone. Estas indicaciones son para quienes tienen instalada la versión más nueva de iOS; que es la 10.

En este caso, si quieren bloquear las llamadas y mensajes de un contacto que tienen agregado; deben ir a Ajustes. Una vez aquí, entrar a Teléfono, Bloqueo de Llamadas e Identificación y por último a Bloquear Contacto.

Una vez ahí, verán sus contactos. Busquen el número a del que ya no quieren saber nada. ¡Listo!

Pero si lo que quieren es bloquear a alguien que les llamó anteriormente; lo que deben hacer es ir a la aplicación de teléfono. Ahora a las llamadas recientes.

Pinchen en el número y luego en información, que es el icono de la "i" encerrada en un círculo. Hasta el final encontrarán la opción para bloquearlo.

Eso sí: si quieren bloquear un número que no tienen en la agenda y que además jamás les ha llamado; tendrán que agregarlo. Es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad.

Android

Porque esto también se puede hacer con el sistema operativo de Google (y predilecto de muchos). Estas indicaciones son para las versiones más recientes.

Es bastante sencillo, a decir verdad. Vayan a su lista de llamadas recientes. Ahora pinchen en el número que quieren tener bloqueado. Pinchen en Bloquear/Reportar Spam. ¡Listo!

Pero no es la única manera. Dependiendo su celular, puede ser que el proceso sea diferente. En algunas otras versiones de Marshmallow; tendrán que agregar forzosamente a su agenda el número que quieren bloquear.

Una vez añadido, den click en editar. Luego en la esquina superior derecha encontrarán un menú. Ahí leerán “Desviar a buzón. Activen esta casilla.

