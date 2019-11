Black Friday México: ¡Ya están disponibles las ofertas de Amazon!

Ya puedes conocer las ofertas que hay en el Black Friday en Amazon México, aquí te decimos lo que puedes conseguir en estos días.

Amazon México ya comenzó a mostrar las ofertas que hay por el Black Friday y créeme cuando te digo que vale la pena que entres de inmediato y le des una buena checada a todo lo que está en descuento durante este par de días.

Black Thursday

Es curioso que a pesar de que se llama Black Friday, esto haya comenzado a realizarse a partir del jueves, pero no nos quejamos, es más tiempo para decidir que es lo que quieres y qué es lo que comprarás. Y las ofertas están bastante buenas, para empezar, tenemos las consolas de videojuegos con un descuento de hasta 35% de descuento.

Afortunadamente, ahora los libros también tienen descuento, con hasta un 20% de descuento en varios títulos, que van desde la ficción hasta libros de estudio o de colección. Esta oferta se puede sumar al descuento de hasta 150 pesos por cada 1000 de compra con tarjetas de Amazon, aquí te dejamos como aprovechar esta oferta.

Pero también puedes obtener 100 pesos de descuento al realizar tus compras con tarjetas de crédito o con tarjetas de debido Banorte. Aquí te dejamos el link a esta promoción.

Podemos ver también ofertas en artículos electrónicos como cámaras, equipos de computación, celulares e incluso televisores inteligentes con hasta un 40% de descuento.

Pero si algo es muy interesante, es que puedes también ver ofertas pertenecientes a Amazon Estados Unidos directamente desde un link en la web, por lo que puedes comparar precios y comprar cosas que no están disponibles en nuestro país como juegos, electrónicos y muchos otros productos.

Por último pero no menos importante, tenemos a los celulares, los cuales tienen hasta un 30% de descuento en iPhone renovados, aquí te dejamos los modelos participantes. Recuerda que los productos renovados no son productos que no son de menor calidad, pero sí pueden ser mucho más baratos y certificados.