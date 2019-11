El Bebé Yoda de The Mandalorian inspira incontables memes

Una de las mejores cosas que tiene The Mandalorian es el Bebé Yoda, un pequeño ser verde de la especie del famoso Jedi que se ha ganado nuestros corazones.

The Mandalorian es ya la serie emblema de Disney+ pues no solamente no presenta una historia muy interesante con un personaje muy bueno, sino que nos presentó un personaje que todo mundo ama y que continuaremos amando por siempre, el cual es el Bebé Yoda. Y es gracias a este, que tenemos memes, muchos memes.

Baby Yoda tururuturu

Dentro de los memes que encontramos en Internet, podemos notar que las reacciones globales del bebé que pertenece a la raza de Yoda, han sido positivas. Todos amamos al bebé Yoda, y si alguna vez algo le pasa, seguramente nos rompería el corazón a todos en mil pedazos.

Es por eso que nuestra selección de memes es una oda al amor que tenemos por esta nueva criatura verde que puede usar la fuerza porque su raza es más sensible a esta y porque tiene 50 años, Karen.

Yoda bebé ! Aww lo mejor es ☺️ pic.twitter.com/4B0vRPtrF9 — elizabeth.h.ch (@elizabethhch1) November 13, 2019

– Disney+ no me emociona mucho, y ya no tengo esperanzas con Star Wars, ya no se puede hacer nada para arreglar lo que se hizo mal. Disney+ : Aquí está Yoda bebé – Cállate y toma mi dinero pic.twitter.com/K2y0lh8BKw — Cocóptero (@cocopterotuits) November 13, 2019

– ¿Hay algo más adorable que "bebé Yoda" usando la fuerza?

-Si lo hay no quiero enterarme, carnal… pic.twitter.com/R2rAlkvByM — dbs.argentina (@dbs_argentina) November 18, 2019

Recuerda que The Mandalorian es exclusivo del servicio de streaming de Disney. Por lo que no se encuentra de manera oficial aún en países latinoamericanos. Por lo que solo nos quedan dos opciones para ver esta serie, siendo la primera esperar hasta que Disney se digne en traer el servicio a nosotros, en algún punto del primero trimestre del año 2020 o seguir una pequeña guía que hicimos para que puedas verlo usando un servicio de VPN.

Sea como sea, recuerda que se aproxima una nueva película de Star Wars en Diciembre, la cual será la conclusión de toda la saga de los Skywalker y que parece que será épica.

También han surgido rumores de que la saga de películas se conectará de cierto modo con esta serie de Disney+, por lo que hay que estar atentos a todo lo que ocurre en la serie para ver si logramos ver algún tipo de conexión. O en nuestro caso, poner atención a la película en espera del lanzamiento de la serie.