Bacterias como sensores: la nueva tecnología que desarrolla Estados Unidos para detectar bombas

La empresa estadounidense Raytheon apela a la biología sintética para crear un nuevo método para detectar explosivos enterrados utilizando bacterias como sensores. El proyecto fue contratado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA) y se desarrolla en conjunto con el Instituto Politécnico Worcester.

Según un comunicado del contratista, programarán dos cepas bacterianas para monitorear las superficies del suelo en busca de materiales explosivos. La primera detectará la presencia o ausencia de explosivos enterrados bajo tierra.

Una vez que haga su trabajo, la segunda cepa producirá una luz brillante en la superficie del suelo. Para que así las cámaras remotas o los vehículos aéreos no tripulados inspeccionen grandes áreas en busca de la luminiscencia.

“Ya sabemos que algunas bacterias pueden programarse para ser muy buenas en la detección de explosivos, pero es más difícil bajo tierra”, explicó Allison Taggart, investigadora principal del programa Bio Reporteros para Vigilancia Subterránea en Raytheon BBN Technologies.

