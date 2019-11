Redes sociales en llamas: Funan al tuitero Axel Kaiser y Evelyn Matthei rompe récord de Usain Bolt

Las redes sociales están en llamas por ciertas reacciones que aparecen producto de las manifestaciones en Chile. Este jueves uno de los blancos fue el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, tuitero por excelencia.

El motivo fue una funa en su contra mientras daba una charla en Zurich, Suiza.

“Tiraron café, huevos, sillas e insultos.Un bautizo de los fascistas de izquierda. No le tengo miedo a estos cobardes, no retrocedí y no lo voy a hacer. Lástima por imagen que dejan de Chile. Esto no tiene precedentes en Zúrich".