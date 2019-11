Se reporta un increíble avistamiento masivo de OVNIS en México

En algunas partes de México se pudo observar en el cielo lo que podría ser un avistamiento masivo de OVNIS en el cielo nocturno.

Los OVNIS han sido siempre y continuarán siendo un tema de debate importante en la sociedad, ya que es obvio que la mayoría de los videos y fotografías que rondan por internet son falsos, pero eso no quiere decir que toda la evidencia lo sea. Es por eso que hoy veremos un avistamiento masivo que tomó lugar en La Paz y en Los Cabos.

Me convierto en marciano, oh oh oh

Muchas veces cuando se voltea al cielo, se pueden ver ciertas luces lejanas que no son otra cosa que estrellas, las cuales, en su mayoría, probablemente ya estén muertas, porque su luz se tarda más tiempo a nosotros que en lo que tardan en morir.

Pero hay ciertas ocaciones en las que esas estrellas se pueden ver comportarse de maneras raras, incluso en formaciones que no deberían tener, puesto que es imposible que logren juntarse de esas maneras. Lo peor viene cuando las vemos moverse en conjunto como si de un pequeño ejercito se tratara.

Es por eso que un extraño avistamiento de luces en el cielo fue captado por muchas personas, quienes no dudaron ni un segundo en compartir esta sorprendente evidencia de posible vida extraterrestre que nos visita desde otra galaxia.

Las imágenes son impresionantes por si solas, porque por lo general no se pueden encontrar evidencias tan claras de OVNIS flotando en el cielo nocturno. Sin embargo, esto podría no ser o que se piensa que es, ya que resulta que SpaceX había lanzando a órbita 60 satélites justo en los momentos en que se tomaron esas fotos.

Aquí tenemos algo interesante también que decir sobre esa última afirmación, pues tal vez no sea tan sencillo lanzar 60 satélites al mismo tiempo desde una sola instalación espacial. No soy científico espacial, pero coordinar 60 lanzamientos simultáneos no debe ser algo que se haga tan fácil.

Sea como sea, siempre lo más lógico que es esto haya sido creado por el ser humano.