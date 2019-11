Avengers Endgame: Así es como pudieron incluir a Howard the Duck en la película

Howard the Duck aparece en Avengers Endgame y aunque muchos no lograron verlo, fue una gran sorpresa para los fanáticos del personaje.

Avengers Endgame es uno de los filmes de super héroes más épicos que jamás se hayan hecho, y no solamente por el enorme valor de producción, sino que supieron llegarle a su audiencia en la parte emocional. Parte de esas emociones salieron a flor de piel cuando vimos que Howard the Duck entrar por uno de los portales y su inclusión tiene un historia curiosa. Así lo confirma Matt Aitken, el supervisor de efectos visuales.

Tenía que suceder

Algunos tal vez no ubiquen mucho a Howard the Duck, pero no es personaje menor dentro del universo de Marvel, al contrario, este ha tenido ya incontables series de cómics en dónde él es protagonista, ha ayudado a los X-Men y muchos otros equipos de super héroes. Además sabe un arte marcial conocida como Duck Fu.

Y uno de esos equipos de héroes a los que ayudó fue a los Venngadores, ya que si bien, muchos no lo pudieron notar, este aparece durante la escena en que todos los héroes entran a la batalla por los portales. Esto lo que dijo Matt Aitken.

Recibimos la instrucción de que, si había una oportunidad, debíamos meter a Howard the Duck. Fue cuando vimos que había un pequeño espacio cuando los Ravagers salían de Contraxia donde había espacio para colocarlo. Él no sería demasiado obvio, lo cual es bueno. Era la forma en que querían mostrarlo.

Pero a pesar de que no estuvo mucho tiempo, el equipo se siente orgulloso de poder verlo en acción.

Estábamos tan encantados de poder hacerlo, y lo que escuchamos cuando enviamos la toma y la revisaron en la sala de proyección de Marvel con los cineastas, todos aplaudieron al ver a Howard.

La primera vez que pudimos ver a este curioso personaje procedente de Duckworld fue en la escena post créditos de la primera Guardians of the Galaxy y la segunda vez, fue en la secuela de esta misma saga. ¿Pudiste verlo a la primera en Endgame?