Apple hace oficial el nuevo Macbook Pro, con pantalla de 16 pulgadas

Apple anunció de manera sorpresiva el nuevo MacBook Pro con pantalla de 16 pulgadas, su laptop más poderoso a la fecha.

Esto viene después de algunos años con lanzamientos muy criticados, que a pesar de ser excelentes equipos, fallaron en conquistar al público objetivo real: los profesionales.

Ahora, Apple quiere enmendar el camino con una máquina que pueda satisfacer a todos los que busquen excelencia dentro del ecosistema de la manzana mordida.

Pros — you asked for it. And it’s here. pic.twitter.com/e0rsV18AKH

— Tim Cook (@tim_cook) November 13, 2019