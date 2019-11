Empiezan a llegar las invitaciones: Apple tendrá un evento el 2 diciembre en la ciudad de Nueva York

¿Una nueva instancia?

Tan pronto como el 2 de diciembre, con la temporada navideña cubriendo la ciudad de Nueva York, Apple oficiará una keynote en la gran manzana.

Las invitaciones ya empiezan a llegar a algunos medios y personalidades influyentes del ámbito de la tecnología.

"Loved by millions. Created by the best", reza la invitación, con el logo de la App Store en dorado, lo que a todas luces indica una premiación de las mejores aplicaciones.

Esta iniciativa se sumaría a otras instancias donde Apple premia a los desarrolladores, como los Apple Design Awards, que se estila hacer en la tarde del primer día de la WWDC en San José, California.

Estas son las aplicaciones ganadoras de los Apple Design Awards #WWDC19 Lo 10 elegidos.

De momento se desconoce el lugar exacto del evento, pero si Apple sigue usando los lugares que acostumbra, es muy probable que sea en la Brooklyn Academy of Music.

¿Se presentarán nuevos productos? ¿Se transmitirá en vivo? Todas esas son incógnitas que se irán aclarando con las horas y de las que no hay información oficial al respecto, aún.

Estaremos atentos a ver si la compañía de Cupertino informa y aclara más sobre esta nueva instancia, donde de seguro y como siempre ha sido, tendrán la atención de todo el mundo de la tecnología.