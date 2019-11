Ant-Man 3 ya está en proceso: Volvería de la mano de Peyton Reed

Por fin, lo que los fans de Ant-Man estaban esperando: información de la entrega número tres de las películas. Esta ya estaría en proceso.

Ant-Man es una de las películas más famosas del universo Marvel, y los fans ya tenían un poco de prisa de saber algo sobre qué sucedería con la entrega número tres. Por suerte, esta información ya ha llegado y son buenas noticias.

Ant-Man 3 ya viene

Según información de The Hollywood Reporter, la entrega número tres ya está en desarrollo y su director continuaría siendo Peyton Reed, el encargado de las dos primeras películas del Hombre Hormiga.

También dijeron que es probable que Paul Rudd vuelva una vez más como Scott Lang. Esto no es sorpresa, se esperaba que sucediera así. Por ahora es todo lo que sabemos al respecto, pero seguramente ya es solo cuestión de tiempo para tener información más amplia y oficial de Disney.

Luego de esta película, las que seguirían del la fase 4 del universo de Marcel serían Doctor Strange in the Multiverse of Madness and Thor: Love and Thunder. En esta última estaría de regreso Natalie Portman. Estas son todas las películas que esperamos en la fase 4:

Black Widow (Mayo 1, 2020), The Falcon and the Winter Soldier (2020), The Eternals (Noviembre 6, 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Febrero 12, 2021), WandaVision (2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (Mayo 7, 2021), Loki (2021), What If…? (2021), Hawkeye (2021), and Thor: Love and Thunder (Noviembre 5, 2021).