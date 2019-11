ANSI Z87+: La norma en la que se debe fijar para comprar lentes resistentes

Muchos manifestantes que pacíficamente están llegando a las marchas han decidido comprar lentes para protegerse de posibles impactos.

Los lentes están de moda por estos días en Chile, toda vez que varios manifestantes pacíficos están decidiendo llevar gafas ante posibles impactos y esquirlas que puedan recibir en las protestas.

El material generalmente en el que están fabricados estos anteojos de protección y que se usan en la industria manufacturera y de la construcción, están hechos en policarbonato y que tienen más resistencia a golpes y salpicaduras químicas por ejemplo.

Jimmy Reyes Domínguez es Magíster en Ciencias de la Visión, especialista en Gerencia de Mercadeo y optómetra, de la Universidad de La Salle en Colombia y escribió un PDF titulado: "Resistencia a los impactos: una mirada óptica", donde detalla las normas que se usan para protección y sus características.

La resistencia a los impactos de un sistema óptico depende de muchos aspectos, entre ellos: el espesor del lente, el índice de refracción del material, la curva base utilizada para su fabricación y la aplicación o no de tratamientos ópticos como el antirrayas, el antirreflejo y los fotosensibles. Todos los análisis de este tema se realizan a estudios basados en las indicaciones dadas por instituciones como ANSI (Estados Unidos), OLA (Estados Unidos), CSA (Canadá) y AS/NZS (Australia), para aplicar pruebas que miden la resistencia de lentes como Drop Ball Test, además de pruebas balísticas de velocidad y alto impacto. Se puede concluir que el policarbonato es el material más resistente y que el espesor central tiene relación directa con la fortaleza del lente.

ANSI Z87+ y qué significa en el mercado de lentes

Una de las normas de la ANSI norteamericana es la Z87+ , y esta marca “Z87” será colocada sobre el armazón o pantalla de todos los lentes de seguridad que cumplan los niveles de alto impacto o impacto básico.

Para que un lente de seguridad sea marcado con Z87+ (alto impacto), el lente debe ser capaz de cumplir los requisitos de cobertura extra. Existen muchos estilos de lentes en el mercado que no serán capaces de pasar esta prueba porque las micas del lente no están extendidas lo suficiente hacia atrás para cubrir esta porción del ojo. Esta cobertura expandida esta construida ya dentro de la mayoría de los diseños de los lentes Uvex, Willson y Harley Davidson.

La norma dice:

"ANSI/ISEA 287.1-2015 proporciona las especificaciones de diseño y rendimiento y la calificación de seguridad de los productos de protección ocular y facial. La Norma brinda opciones a los empleados para elegir el nivel apropiado de protección para los riesgos oculares y faciales en un entorno de trabajo determinado.

El 13 de Abril, 2010, ANSI (American National Standards Institute) anunció una nueva edición de la norma ANSI/ISEA Z87.1. La nueva edición de la norma titulada “American National Standards Institute for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protective Devices” actualiza la versión anterior, Z87.1-2003.

Acá justamente el cuadro muestra las especificaciones de los lentes pensados para seguridad y resistencia a impactos.

La norma Z87+ es una buena alternativa, pero por supuesto estamos hablando de impactos menores. Hay otras normativas como las MIL-PRF-31013, MIL-PRF 32432 y MIL 43511 que estarían creadas para resistencia mayor, pero que es muy difícil encontrar en el mercado.