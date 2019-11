¿Ignorancia u omisión?: AMLO es cuestionado sobre spyware Pegasus y responde algo sobre bots

Pegasus, el programa de espionaje de NSO Group y adquirido durante la administración de Enrique Peña Nieto, constituye uno de los casos más delicados que atentan contra la privacidad en la historia reciente de México. Según WhatsApp los ataques con este spyware siguen activos en México. Pero el Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parece no saber de qué se trata.

Durante su ya rutinaria conferencia mañanera el mandatario fue cuestionado directamente por Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, (R3DMX), sobre esta situación revelada a finales de octubre. Donde el abuso de Pegasus se ha vuelto un problema mundial con más de 1.400 casos, pero con especial reincidencia en México:

El presidente NO TIENE LA MÁS REMOTA idea de qué es el software Pegasus. NI IDEA. No lo exhiban así.

Fue la pregunta expresa que se hizo a AMLO, quien en su respuesta negó la situación, aunque al elaborar su argumentación todo hablaba sobre manipulación y granjas de bots:

Nosotros no usamos eso, nada de mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales. No contratamos bots… No… pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades.

Nunca lo hemos hecho, yo nunca he pagado para que mis mensajes en redes sociales se difundan. Desde ahora le digo que no estamos metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie…

Antes, nosotros en la oposición éramos espiados, osea, yo empecé a ser espiado, bueno, desde 1977… Hay constancia…