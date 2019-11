AMLO asegura que el ciberataque a PEMEX no es tan grande como se cree

AMLO tuvo una entrega más de sus conferencias mañaneras y en ella habló sobre el ahora muy sonado caso del ataque cibernético a PEMEX. El cual, de acuerdo con el mismo presidente electo de México, no es tan grave.

Todo el asunto del ransomware que infectó las computadoras de PEMEX comenzó como un rumor solamente, lo cual se comenzó a compartir el domingo pasado. Lo rumores eventualmente se comenzaron a confirmar el día siguiente y después, ya se hizo público el rescate que se solicita para liberar la información de esta empresa gubernamental.

El rescate que se solicita es de casi de 5 millones de dólares, lo que se traduce a 565 bitcoins. Pero tal parece que el gobierno de México se lo toma con calma a pesar de todo.

Parece que se dio. No fue tan grave y, además, no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos se persiguen. Se castiga a los responsables, pero es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay problemas mayores. Lo importante es que ya estamos en un millón 700 mil barriles diarios.