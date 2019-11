Alibaba y WeChat permiten a los extranjeros el pago móvil en China

View this post on Instagram

Как установить WeChat? Ведёте бизнес с Китаем? #WeChat поможет вам в общении. Встроенный переводчик – это очень удобно. Правда часто он переводит очень смешно😄 #ржунемогу, но все же, основную суть понять можно. Есть голосовые сообщения, а также видеовызов. Вообще этот мессенджер имеет целый ряд полезных и просто занятных функций. Например, Люди рядом или Бутылочка🙄. Как вам?😉 Но это уже совсем другая история. Рассказывать можно бесконечно… Как-нибудь расскажу. А теперь про установку. Все просто! – Скачайте приложение в app store или google play. – Нажмите «Регистрация» и введите свой телефонный номер. Дождитесь кода подтверждения. – Введите код и всё, пользуйтесь! А вот еще что! Нажмите плюсик в правом верхнем углу экрана. Затем – добавить контакты и сканировать. Отсканируйте мой QR код и будем дружить! 😊👌 #WeChat #китай #вичат #вичаткитай #wechatpay #wechatapp