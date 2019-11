8Chan vuelve: ahora se llama 8kun y su host estaría en Rusia

Han pasado pocos meses desde el momento en que internet fue testigo de la muerte de 8Chan. Uno de los sitios más controvertidos de la web.

La gama de contenidos y la comunidad relativamente tóxica de esa plataforma lo había convertido en punto constante de críticas y ataques. Hasta que la masacre en el Wal Mart de El Paso, Texas, reventó todo:

Patrick Crusius, autor de la masacre, utilizó los foros de 8Chan para publicar su manifiesto de odio y documentar su ataque. Lo también fue el detonante para borrar la plataforma al quedarse sin hosting.

Hace tres semana sin embargo, se anunció algo que ahora se convierte en realidad. 8Chan vuelve, pero ahora con otro nombre: 8kun.

Migration is still ongoing, some boards have a lot of content. Existing accounts for boards that are already migrated should work just the same. If everything goes right, tomorrow morning might be it. Board migration will continue after launch.

La cuenta oficial de 8Chan en Twitter nunca se murió y se han mantenido activos los últimos días publicando pormenores sobre la migración del sitio.

Todo se mantendría básicamente igual, e incluso los usuarios utilizarían las mismas credenciales de acceso que con el viejo sitio.

Esto ha detonado una serie de debates en redes sociales como Twitter. Donde 8kun se volvió Trending Topic durante un momento del pasado fin de semana.

BREAKING: 8chan ("8kun") is now being hosted from St. Petersburg, Russia, on the network of @selectel.

🚨IP: 31.184.254.246🚨

I will be writing them a letter shortly, and I will post it here when I do. pic.twitter.com/AWBQSqYJlZ

— Fredrick Brennan 🔣🇵🇭✝ (@HW_BEAT_THAT) October 25, 2019