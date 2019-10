Sweet Child O' Mine superó la barrera de los mil millones de reproducciones en Youtube

Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses se convirtió en el primero video de los 80s en superar los mil millones de reproducciones en Youtube.

Para nadie es un secreto que Guns N' Roses es un referente del rock a nivel mundial. Sin duda, su existencia ha influenciado la vida de millones de personas, quienes han disfrutado durante años de su música. Ahora, una prueba más de su fama ha llegado a Youtube.

Guns N' Roses acaba de romper un récord más en la plataforma de videos de Google. Después de todo, su icónica canción Sweet Child O' Mine alcanzó los mil millones de reproducciones.

Si bien este video no alcanza los números actuales de éxitos como "Despacito" (6.480 millones) o "Shape of You" (4.449 millones), sí se impone sobre otras canciones de su época. La razón es que Sweet Child O' Mine es el primer video grabado en los 80s que entra en el Billion Views Club de YouTube.

Sweet Child O' Mine pertenece al álbum Appetite For Destruction. Esta reconocida obra de la banda estadounidense fue lanzada el 21 de julio de 1987. En su debut alcanzó la impresionante cifra de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial. Por eso es todo un logro que a día de hoy siga rompiendo récords.

Otros videos en cifras

Lo cierto es que no es la primera vez que Guns N' Roses alcanza este tipo de cifras en Youtube. Su canal oficial tiene más de 6'700.000 suscriptores. Además, el video de November Rain también ha hecho lo suyo. Este, que fue lanzado en 1991, batió los mil millones de reproducciones en 2018. De esta forma, se convirtió en el video de los 90s más visto en la plataforma.

En general los éxitos de la banda siguen dando de qué hablar. Estos han conseguido 895 millones de reproducciones solo en 2019. Algunos de países que han aportado en gran parte son Estados Unidos (163M), Brasil (117M) y México (112M).

Estos son los videos de los 80s más exitosos en Youtube:

Por otro lado, estos son los de los 90s que mejor les ha ido: