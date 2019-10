Youtube: Se reporta muerte de Emilio José, uno de los primeros memes en video

El Internet es un lugar que llegó para comunicarnos y para que podamos compartir memes de todo lo que se nos ocurra. Pero hay ciertas personas que más que celebridades, han ascendido a categoría de memes vivientes. Por eso que ver que uno de ellos fallece, es una noticia que conmociona al mundo de Internet.

Desde Valencia, España para el mundo, el meme de Emilio José se hizo presente gracias a una muy incomoda y divertida entrevista, en donde no se deja de repetir el nombre de Emilio José durante la gran parte de este video.

El video se compartió por primera vez en la plataforma de Youtube en el año de 2007 por medio de un canal de noticias local en Valencia. La entrevista se pone mejor cundo Emilio José, desesperado por tener que repetir su nombre tantas veces, responde diciendo: “¡Xe! Estàs ratllant-me massa, ¿eh? ¡Hàstie!”

Aquí te dejamos el video original para que lo puedas revivir o ver por primera vez.

Pareix que es confirma la noticia, el gran Emilio Jose ja no està amb nosaltres. 😥 L’altre dia el recordava bromejant i avui estic molt trist. DEP pic.twitter.com/jQG50XkpYA

Lamentablemente, se ha confirmado que en un accidente fatal de automóvil, Emilio José perdió la vida hace unos días. Esto ocurrió en la carretera CV-41, a la altura de Carcaixent.

En ese entonces, Emilio José tenía 16 años, y desde entonces, al iniciar su carrera como fútbolista empezó a ser reconocido en distintos estadios y por muchas personas, quienes se acercaban a él gracias a que lo reconocían por el meme mismo.

Gracias a ese vídeo, cuando he ido a jugar a fútbol a campos de todas partes me han reconocido y han empezado a cantar mi nombre y cosas del vídeo. Quieras que no, eso te alegra mucho.