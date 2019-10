Actriz de X-Men: Dark Phoenix dice que Joker tiene una de las mejores actuaciones que ha visto

Joker es una película que ha provocado una relativa división entre los cinéfilos. El libreto y la dirección de la cinta son puntos de fuerte debate.

Pero todos están absolutamente de acuerdo en que Joaquin Phoenix ha dado una de las mejores actuaciones y de las más admiradas en las últimas décadas.

Basta con dar un breve recorrido por Twitter para constatar que la gente sigue viendo la película. Uniéndose a la admiración por el trabajo del protagonista.

La última en sumarse a ese ejército es Jessica Chastain, reconocida actriz de carácter y sobrado talento, que tuvo la desgracia de aparecer como antagonista en X-Men: Dark Phoenix.

Ella utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar su opinión sobre Joker y el trabajo de su colega. Señalando que es de lo mejor que ha visto en su vida:

I agree. It’s one of the greatest pieces of acting that I’ve ever seen. Mouth was dropped open in the theatre as it played. It left me shook.

— Jessica Chastain (@jes_chastain) October 24, 2019