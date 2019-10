Windows 10X también sería para laptops, según documento filtrado

El sistema operativo Windows 10X de Microsoft, que se presentó como una alternativa pensada para dispositivos plegables y los Surface, también sería para laptops comunes, de acuerdo a una filtración.

De acuerdo a lo que informa ZDNet, usuarios en redes sociales dieron con documentación (ya borrada) de la compañía de Seattle, donde se detalla que los laptops "clamshell", los que todos conocemos, también se podrían beneficiar de esto.

this means windows 10x will come to traditional laptops as well pic.twitter.com/j8GWN1ByZe

— Boris 🤘 (@_milincic_) October 25, 2019