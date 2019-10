Windows 10X: la propuesta de Microsoft para gobernar los dispositivos de pantalla dual

Podría creerse que el Windows 10X es un nuevo sistema operativo de Microsoft, pero no es así. Es una extensión de su Windows 10, pero dedicado exclusivamente a potenciar las funciones de los dispositivos plegables con pantalla táctil dual.

A inicios de mes, en el Microsoft Events, la compañía estadounidense mostró su nueva gama de Surface Neo, disponible para 2020, que contará con esta extensión para gobernar con facilidad y precisión las dos pantallas.

“Windows 10X es lo mejor de Windows 10 creado para permitir experiencias únicas en PC de doble pantalla con múltiples posturas”, dice Microsoft en su blog. La gerente de dispositivos de la empresa, Carmen Zlateff, presentó el nuevo software que utiliza la misma interfaz de usuario del sistema operativo para hacerlo más amigable.

Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld

— Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019