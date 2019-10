Will Smith, con todo: habrá un spinoff del Príncipe del Rap

Ojalá sea sobre Carlton.

The Fresh Prince of Bel-Air, conocida en nuestra región como el Príncipe del Rap, fue la noventera serie que lanzó al estrellato a Will Smith.

En The Hollywood Reporter hicieron un reportaje al actor, que hoy en día promociona su película Gemini, donde analizan su manera de hacer dinero y adaptación a los tiempos actuales, pero hay un detalle interesante: hablan de un spinoff del Príncipe del Rap.

No se comparten demasiados detalles, pero Westbrook, que es la productora de Smith es la que está llevando a cabo este proyecto basado en la serie que terminó en 1996.

Esa comedia de situaciones sigue generando regalías para el actor en más de 193 países, lo que no es menor y explica, en parte, la actual gigantesca fortuna del empresario y actor.

Este nuevo spinoff, de seguro, será otra oportunidad de negocios para el otrora protagonista de Men In Black.